Ooperimajas saab jälle süüa

Kadunud veinikirjanik Kalev Kesküla kirjutas kord pärast Soome ajaloolase Kalervo Hovi Tallinna restoranikultuurist kõneleva raamatu «Kuld Lõvi ja Kultase ajal» lugemist, et meie päevade kõrtsilõbud on sõdadevahelise Tallinna restoranielu kõrval tühi töö ja vaimunärimine. Kui praegu on restoranid suuresti söömakohad, siis tollal oli seal lõbudevalik palju laiem ja purjus kodanluse prassimist kõvasti rohkem, tähendas ta.