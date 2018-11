Mees vastab kuuele kõige põletavamale küsimusele kohtingute ja meeste mõttemaailma kohta

1. Mu kaaslane paistab sotsiaalmeedias hoopis teise inimesena kui päriselt. Miks see nii on ja kas ma peaksin muretsema?

«Kõik näitavad sotsiaalmeedias oma paremat poolt ja üldiselt ma eeldan, et inimesed on internetis kuni 20 protsenti ebameeldivamad kui päriselt. Sotsiaalmeedia toob tavaliselt välja inimese sisemise edevuse või klouni. Ma ei muretseks sellepärast, kui need postitused sind ennast ei häiri. Rassistlike või nõmedate postituste puhul võiksid kaaslasega rääkida,» soovitab Hill.

2. Ma olen olnud oma kaaslasega koos kauem kui aasta, aga viimasel ajal on midagi teisiti. Kuidas aru saada, kui partner ei taha enam suhtes olla?

«Kui kaaslane hakkab käituma nii nagu sind poleks samas ruumis või kui ta ei suhtu sinusse enam austusega, on see suur probleem ja vihje, et midagi on teisiti. Kõige parem on kaaslaselt otse küsida, kas ta on õnnetu. Kui vastus on jah, on see märk suhte lõpust. Selle asemel, et niisama muretseda ja nuhkida, küsi lihtsalt, et mis lahti on,» soovitab mees.

3. Mida võiksin öelda kohtingurakenduse oma väljavalitule, et ta mulle koheselt vastu kirjutaks?

Logan Hill soovitab proovida ühte neljast variandist. «Esimene variant on teha konkreetne pakkumine. Näiteks kirjuta, et tantsimine kesklinnas kahe tunni pärast, oled tulemas? Teine võimalus on uhkeldada oma erilise oskusega. Kirjuta näiteks, et võid räppida terve laulu x peast ja küsida, et mida tema oskab. Kolmas variant on tunnistada midagi üles. Neljas võimalus on teha kõige hullem ettepanek ja minna esimesel kohtingul karaoket laulma. Kui kahtled, mida küsida, vali variant, mis eeldab pikemat vastust kui lihtsalt jah või ei,» soovitab ta.

4. Mu sõber tahab, et viiksin ta kokku ühega oma sõbrannadest, aga kui aus olla, ei taha ma sellist vastutust. Kuidas ma talle seda ütlen?

«Enamiku meeste jaoks on edukas paaripanek nagu loteriivõit. Sa küll kuuled, et sellised asjad juhtuvad, aga ei oota, et see sinuga võiks juhtuda. Võid oma sõbrale lihtsalt öelda, et oled valmis suhtenõu andma, aga ei pane inimesi paari. Võid ka soovitada, et aitad tal kohtingurakenduses surfata,» räägib Logan.

5. Ma ootan oma silmarõõmule vastamisega sama kaua kui temal läheb aega mulle vastamisega. Kas teised inimesed teevad ka nii?

«Me mõtleme peas välja palju ebaratsionaalseid kohtingureegleid. Mõned inimesed põhimõtteliselt ei kirjuta esimesena, teised lähevad närvi, kui sa neile kohe ei vasta. Mõned solvuvad, kui ootad vastamisega järgmise päevani ja mõned ei hooli üldse nendest reeglitest. Minu kohtamisreegel number üks on, et ära looda millelegi. On võimalus, et leiad kellegi, kes elab samade reeglite järgi, aga neil võib olla ka täiesti oma süsteem,» hoiatab Logan.

6. Ma just nägin oma sõbra partnerit kellegi teisega. Kas ma lähen temaga kohe rääkima või ütlen enne oma sõbrale?