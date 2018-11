Ekspert hoiatab: need on 5 moeeset, millele ei tohiks liigselt raha kulutada

1. Tavalised t-särgid

Garderoobi üks baasesemetest, tavaline t-särk, on ese, mida kannad küll palju, kuid millele ei tasu väga suuri summasid kulutada. On palju brände, kes kasutavad orgaanilist puuvilla või toodavad keskkonnasäästlikult, aga ei küsi särgi eest 90 eurot. Avasta erinevaid poode ja loe särgi sees olevat silti.

2. Moeehted

Miskipärast arvavad paljud naised, et kvaliteetse ehte saamiseks on vaja palju raha välja käia. «Jättes välja sentimentaalse väärtusega esemed nagu käekellad ja sõrmused, julgustan ma kliente moeehetele mitte liigselt kulutama,» ütleb personaalne šoppaja Alarna Hope. Kui tegemist ei ole hõbeda või kullaga, on enamasti ehete valmistusviis ja materjal sama, olenemata sellest, kas maksad 20 eurot või 100 eurot.

3. Päikeseprillid

Hope selgitab, et päikeseprillide puhul maksab enamasti kõige rohkem brändinimi. Enamik päikeseprille on tehtud plastikust, nii et kui brändinimi sinu jaoks väga oluline ei ole, pole vaja palju kulutada. Küll aga peaks tähelepanu pöörama UV-kiirguskaitse olemasolule.

4. Peokott

Võib ju tunduda, et ridikül, millega peole suundud, on tähtsam kui igapäevane käekott, kuid Alarna sõnab vastupidist. «Paljud meist tunnevad, et võime kulutada väljaskäimise asjadele rohkem raha kui argipäeva omadele, isegi kui me neid asju nii palju ei kanna,» selgitab ta. Peokott on kindlasti üks sellistest asjadest, mille puhul tasub eelistada odavamat varianti.

5. Sall

Kui tegemist ei ole just siidi või kašmiiriga, ei peaks sa sallile väga palju raha kulutama. Võid saada väga hea kvaliteediga salli ka paarikümne euro eest. Personaalne šoppaja soovitab, et sall on ka hea aksessuaar, mis aitab riietuse särama lüüa või häda korral näiteks plekki varjata.