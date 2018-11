Peeter Pihel kuulub nende Eesti kokakunstnike hulka, kelle loomingut on saatnud kõlavad aplausid söögisaalides nii siin- kui ka sealpool riigipiiri. Ta on viinud ühe-õhtu-söömaaegadega meie põhjamaiselt tasaseid ja kargeid maitseid Pariisi, Singapuri ja Moskvasse. Saaremaa mees tõi kuulsust ka Muhu saare Pädaste restoranile ja maitsekütid üle maailma sõitsid sinna uudistama Põhjala saarte maitsebuketti, sealhulgas moodsa restoranikuuri läbinud Muhu talumaiust hapurokka. Üle kolme aasta töötas Pihel Rootsis 50 maailma parima restorani edetabelisse jõudnud Fäviken Magasinetis sous chef’i ehk peakoka Magnus Nilssoni parema käena sel ajal, kui söögikoht sai kaks Michelini tärni.

Järgmise aasta jaanuari lõpuni võib tema käekirjast aimu saada Tallinki Stockholmi vahet kruiisivate laevade a la carte restoranides, kus pakutakse Piheli koostatud menüüd Nordic. Heinast küpsetatud peet karulaugukapparite ja soolatud seaküljega või punasesõstra-mannavaht kohupiimalume ja lõhnava madar piimaga on sealt vaid paar näidet. Ning muidugi on tema väikese Kotzebue pagari- ja lihaväärindamiskoja hapusaiadel ning salaamidel-sinkidel või rootsipärase kohviku Fika hapusaiavõikudel kirglikke kummardajaid igas Tallinna nurgas.

Kui lonks hommikukohvi Telliskivi loomelinnaku Fikas üheskoos võetud ja käär spelta-hapusaia peale maitstud, seisame mehe järgmise ettevõtmise ees. See on zero waste ehk niiöelda nulljäägi-restoran sealsamas lähedal. Tõsi, ehitustööd alles käivad ja avamisaega ei julge Pihel lubada – «Millalgi järgmisel aastal» –, kuid stiil on paigas: ühest toorainest kasutatakse ära nii palju kui võimalik.