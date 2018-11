Karmen Joller: keskmine eestlane on tarkuseusku

Rehepapp valanud uusaastaööl õnne ja Vanapagan sattunud ka sinnakanti. «Mida sa teed?» uuris Vanapagan. Rehepapp siis seletas, et see on üks hea silmarohi. Vanapagan rõõmustas, et temal pole rohtu vaja, tal ju silmad korras. Rehepapp aga seletas, et kui silmad on korras, siis tulebki seda rohtu kasutada – nägemine muutuvat veelgi paremaks! Vanapagan pidi tooma kaabutäie kulda, sai veel teada, et mehe nimi on Ise, ja oli «raviga» nõus.