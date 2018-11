Kas teadsid? Põhjus, miks kipume talvisel ajal rohkem alkoholi jooma

Hepatology journalis avaldatud uuring väidab, et meie alkoholi tarbimise harjumused sõltuvad suures osas hooajast, kirjutab Stylist.

Tuginedes 193 riigist kogutud andmetele, võib öelda, et külma kliimaga riikides tarvitatakse rohkem alkoholi ja inimestel esineb ka rohkem maksahaigusi.

Doktor Raman Bataller selgitab, et uuringutulemused ei tule üllatusena. «Seda on juba aastakümneid eeldatud, aga keegi ei olnud seda veel teaduslikult tõestanud,» sõnab ta.

Teaduslik põhjendus on väga lihtne: alkohol annab sooja. Alkohol laiendab veresooni, kiirendades meie vereringet. See on ka põhjus, miks tunneme juues kerget õhetust.