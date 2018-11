Toitumisnõustaja hoiatab: foolhappe puudus ei ole vaid rasedate probleem

Foolhape on vitamiin B9 sünteetiline vorm ja folaat on vitamiin B9 naturaalne vorm. Viimasel ajal öeldakse lihtsuse mõttes tihti kõige kohta lihtsalt foolhape.

Arvatakse, et heal juhul jõuab toidulaualt lõpuks kudedesse alla poole algselt toidus sisaldunud foolhappest. Miks nii vähe? Sellepärast, et üks osa toidus sisalduvast foolhappest hävib kulinaarse töötlemise käigus juba enne seda, kui me sööma hakkame. Foolhape on valguse ja kuumuse suhtes väga tundlik, laguneb kergesti ja hävib toidust. Osa toidus olevast foolhappest ei jõua bioloogiliselt aktiivse fraktsioonini, sest toidu seedimist mõjutavaid fermente ja sooles olevaid mikroobe ei pruugi parajasti organismis piisaval hulgal olla. Osa toidumassist jääb seetõttu lihtsalt töötlemata.

Kindlasti mõjutavad foolhappe imendumist ka pärilikud tegurid. Haigekassa andmetel on umbes veerandil elanikkonnast organismis vähe foolhapet just geneetilistel põhjustel. Stressist või kroonilisest haigusest vaevatud kehas imendub foolhape halvasti. Foolhappe hulka meie kehas mõjutab ka see, mida ja kui palju me sööme.

Foolhape on B-rühma vitamiinide hulka kuuluv ühend, mis on aminohapete sünteesiprotsessi käivitaja, aga ka selle reguleerija. See teeb foolhappest ehk folaatidest olulise vitamiini organismi jaoks igal hetkel.

Foolhapet leidub rohelises köögiviljas, näiteks petersellis, salatis ja spinatis. Seda sisaldub palju ka puu- ja tsitrusviljades, marjades ja kaunviljades, aga ka piimatoodetes, munades, teraviljatoodetes, pärmis ning erinevates idudes.

USA-s peetakse foolhappe puudust tõsiseks probleemiks ja seal on näiteks foolhappega rikastatud palju toiduained - jahud, leivad, pastad, aga ka hommikusöögihelbed ja batoonid.

Märgid, mis näitavad, et tegemist võib olla B9-vitamiini puudusega: