102-aastased kaksikud avaldasid, mida nad peavad oma pika elu saladuseks

Phyllis ja Irene peavad end väga õnnelikuks, et on nõnda kaua kahekesi vastu pidanud. Teineteise toetust peavadki nad oma pika eluea peamiseks põhjuseks, kuid usuvad, et sellele on kaasa aidanud ka rauarikka toidu söömine ja kaks drinki päevas.

Phyllis Jones ja Irene Crump näitavad kuningannalt saadud kaarte. FOTO: James Ward/ Caters News Agency/ Scanpix

Phyllise 59-aastane poeg Carl rääkis Caters Newsile, et on oma ema ja tädi üle väga uhke. Kuna tema teada on tegu Inglismaa kõigevanemate kaksikutega, on tal plaanis neist teada anda Guinnessi rekordite raamatule.

Irene Crump ja Phyllis Jones 4-aastaselt oma vanema õe Dorothyga. FOTO: Caters News Agency/ Scanpix

1916. aastal sündinud kaksikud on üle elanud kaks ilmasõda ja näinud nelja valitsevat monarhi. Oma sajandal sünnipäeval said nad õnnitluskaardi ka kuninganna Elizabethilt.

Irene Crump 20ndates eluaastates. FOTO: Caters News Agency/ Scanpix

«Neil kummalgi ei ole artriiti, kõik toimib perfektselt – nende vererõhk ja kõik muu on suurepärane,» kiitis Carl, et siiani pole märke nende hääbumisest. «Ma käin nende juurest vähemalt korra päevas läbi, vahel isegi neli korda, see on väga tore. Nad elavad koos ja on särtsu täis – eks nad peavadki, kuna nad on õed ja kaksikud.»

Phyllis Jones 20ndates eluaastates. FOTO: Caters News Agency/ Scanpix

Kuigi Phyllisel on vaskulaarne dementsus, kaebab ta harva mõne valu ja silmaprobleemide üle. Irene ei saa küll enam nii hästi liikuda kui varem, kuid on seevastu väga terava mõistusega. Muus osas on nende tervis korras.

Phyllis Jones ja Irene Crump 101-aastaselt. FOTO: Michael Scott/Caters News Agency/ Scanpix