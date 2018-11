Eestlanna Dubais: kuidas pälvida araabia naiste imetlus?

Avaldame katkendi Susan Luitsalu raamatust «Minu Dubai», kirjastuselt Petrone Print.

Sees vaatab mulle vastu kümmekond mustades pükstes ja T-särkides, ilmselt Indiast ja Pakistanist pärit tüdrukut. Alumine korrus on sisustatud päevi näinud pruunist kunstnahast pehmete lamamistoolidega, kus on mugav pikutavas asendis oma hennamaalingu valmimist oodata. Seinad on kaunistatud kulunud kilekaantesse pakendatud hennamaalingute näidistega. Ülemisel korrusel tehakse maniküüri ja pediküüri ning salongi sügavusse suundub koridor muudeks protseduurideks mõeldud tubadega.

Valin kujunduse välja ja sätin end tooli ootama, kuni minuga tegelev tütarlaps hennapasta valmis segab. Seda kantakse nahale väikesest kilest koonuses ning viis, kuidas sellisest robustsest kiletuutust filigraansed mustrid välja võlutakse, on lausa hämmastav.

Ma ei tea, kas neil hennakunstnikel on kõik see une pealt käe sees või mis, aga igatahes pool aega tüdruk isegi ei jälgi, mida ta teeb! Selle asemel vaatab ta seinale monteeritud ekraanilt mingit nõretavat Bollywoodi draamat. Kogu see tund aega, mil mu käele ilmuvad superpeened ja keerukad väädid lehekestega, täpikesed ja muud filigraansed ornamendid, keegi kas sureb ekraanil, suudleb viimast korda elus oma surevat peigmeest või avastab, et peigmees on surmasuust tagasi tulnud. Hennatüdrukud samal ajal nutavad, ahhetavad, kui peigmees ellu ärkab, ja siis nutavad uuesti, kui pruut ikkagi omakorda ära sureb (millest pole tegelikult väga hullu, sest paarikümne minuti pärast suudavad arstid ta elustada). Aktiivse sahinaga rebitakse endale nuuskamiseks Kleenexi pakist salvrätte ja pillitakse edasi seni, kuni on põhjust pruudi elluärkamise puhul kõvasti plaksutada.

Ühest küljest teeb see töömeetod mind ärevaks, sest ma pole päris kindel, millise mustri mu käsi omandab, kui hennatüdruk seda maalimise ajal vaevu vaatab, teisest küljest on naljakas ka.

Salong näeb välja nii räämas ja kulunud, aga ilmselgelt on tegu tuntud kohaga, sest pärastlõunal saabuv kliendibaas koosneb kallite käekottide ja teemantidega ehitud araablannadest. Salongi turvalisse rüppe jõudes riputavad nad abaya’d varna ja on järsku kõik täiesti tavalised moodsad naised. Veidi rohkem ehitud, kui me Eestis harjunud oleme, ja kindlasti kõvasti kallimates brändides, kuid siiski teksades, T-särkides, lehvivates kleitides. Minu üllatuseks on mõnel naisel isegi poisipea – arvasin millegipärast, et araablannad kannavad ainult pikki juukseid ja nendest moodustatud soenguid.