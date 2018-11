Galerii: Tiina Talumehe värske kollektsioon teeb aplausi naiselikkusele

Kuigi Diva käib ühte jalga tänapäeva ajavaimuga, näppab ta šnitti möödunud aegadest. Puutumata ei jää 30ndad, 40ndad, 50ndad, sekka aga ka 80ndatest tuntud power woman’i sirgjoonelist ja enesekindlat maiku. Saatuslik naine, kellega võisid kohtuda eelmise sajandi esimesel poolel ja hea õnne puhul ka isegi tänapäeval. Naine, kes naudib seda, kes ta on - täiuslikkuseni disainitud ilu jõud ja võim, mis külmutab iga vaataja pilgu. Kui ta liigub - me vaatame, kui ta räägib - me kuulame ja kui ta läheb - me järgneme.