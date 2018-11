Täna on tänupüha: 30 väikest asja, mille eest tänulik olla

1. Sinu lemmikloom. Uuringud näitavad, et loomaomanikud on õnnelikumad.

2. Sinu hommikukohv. Kohv on tervisele mitmel moel kasulik.

3. See film, mis sind alati naerma ajab. Naermine alandab vererõhku.

4. Kui bussijuht näeb sind jooksmas ja ootab su ära. Sa ei pea järgmist bussi ootama jääma.

5. Kui keegi märkab, et sul on käed asju täis ja avab sulle uksed. Väikestel žestidel on palju võimu.

6. Sinu hea tervis. Tänu heale tervisele, saad igapäevaseid tegevusi nautida.

7. Sinu parimad sõbrad. Uuringud on näidanud, et aja veetmine sõpradega vähendab stressi.

8. Loomavideod. Mõjuvad stressimaandavalt.

9. See hetk, kui restoranis su toit tuuakse. Kas siinkohal üldse peab midagi ütlema?

10. Sinu lapse nägu, kui ta saab kingituse. Niimoodi näeb välja tõeline õnn.

11. Tänukirjad. Ühtviisi hea on tänukirju saata ja ise saada.

12. Vabatahtlik töö. Uuringud on näidanud, et vabatahtlik töö suurendab meie õnnetunnet.

13. Sinu kolleegid. Sa veedad suure osa oma päevast koos nendega. Kindlasti möödub üheskoos tööpäev kiiremini.

14. Kui su lemmiklaul tuleb raadiost täpselt õigel hetkel. See on üks elu ilusatest pisiasjadest.

15. Mõnus matk. Lõpetades tunned ennast väga hästi, lisaks on looduses viibimine tervisele hea.

16. Kui sa ärkad enne äratuskella ja saad veel magada. Mõnus!

17. Kui nädalavahetusel ei pea äratuskella kasutama. Saad magada nii kaua, kui tahad.

18. Kui su koer rõõmustab sind nähes. Koerad vähendavad stressi.

19. Sinu perekonna toetus. Nad on alati sinu poolt.

20. Soe sall. Külma ilma korral saad salli sisse peitu pugeda.

21. Sinu teine pool. Pole oluline, kes ta sulle on, aga lähedased suhted suurendavad meie heaolu.

22. Puhkus. Uuringud näitavad, et puhkus muudab meid õnnelikuks.

23. Hea ülemus. Ülemus mängib töökoha puhul suurt rolli.

24. Sinu vanemad. Uuringud näitavad, et emaga rääkimine vähendab stressi.

25. Reede õhtud. Ees on kaks vaba päeva!

26. Kontserdid. Uuringud näitavad, et raha kulutamine elamustele mitte asjadele, muudab meid õnnelikumaks.

27. Kingituse avamine. Keegi on sinu jaoks kingituse ilusasti ära pakkinud.

28. Kuum dušš või vann. Hea viis lõõgastumiseks.

29. Seks. See on su tervisele kasulik.

30. Sina ise. Sa väärid kõike head, pea seda meeles!