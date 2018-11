Salasööja kaotas 66 kilo, kui loobus väga ohtlikust harjumusest

Aisyah oli enda sõnul kiirtoidust nii suures sõltuvuses, et tal ei õnnestunud KFCst ilma toitu tellimata mööda sõita. Ta peitus oma «turvapaika» autosse ning sõi seal kana, friikartuleid, šokolaadi ja sõõrikuid. Avalikus kohas ja kodus püüdis ta näidata, et sööb vaid tervislikke salateid.

Salajased söömasööstud mõjusid naise tervisele väga halvasti ja ta kaal kerkis 131 kiloni. Nüüdseks on ta suutnud oma kehakaalu 65 kilo peale saada ja käib mööda ilma reisimas, et täita oma ammused unistused, kirjutab Daily Mail.

Aisyah Machfud kaaludes 136 kg. FOTO: Aisyah Machfud/Caters News / Scanpix

Aisyah Machfud oli juba lapsepõlves ülekaaluline, mistõttu teda palju kiusati. Kõige rohkem kogunes kaalu aga kahekümnendates eluaastates, mil ta elas üle kaks väga rasket lahkuminekut ning jättis hüvasti oma isaga. «Minu isa suri 2008. aastal Alzheimeri tõve tõttu. Paar aastat enne oma surma ei mäletanud ta, kes ma olen - see murdis mu südame,» tunnistab naine, et tal tekkis harjumus end söömisega lohutada. «Ma olin süües autopiloodil. Mulle isegi ei meeldinud toidu maitse, see maitses nagu papp. Ma lihtsalt kasutasin seda oma tunnete tuimestamiseks.»

Kõrvalseisjatele võis jääda mulje, et Aisyah pingutab oma tervise nimel ja sööb väga tervislikult. Ta tegi oma perele tavalisi sööke ja tööl sõi kolleegide nähes vaid salatit. «Nad ei näinud seda, kuidas ma üksi olles õgisin oma autos või oma magamistoas, kui üksi kodus olin. See oli minu salahäbi.»

Aisyah Machfud nüüd. FOTO: Aisyah Machfud/Caters News / Scanpix

Aisyah tundis hommikul ärgates esimese asjana suurt söögiisu ja mõtles, mida ta sel päeval sööb. «Toit juhtis mu mõtteid ja ma tundsin, et ma ei suuda kontrollida oma keha, kui selle järele haarasin. Vahel ihaldasin praetud toitusid juba esimesest hetkest, kui üles ärkasin. Haarasin selle järele, mis kätte jäi, tavaliselt oli selleks ärapeidetud krõpsupakk, šokolaaditahvel või mõned sõõrikud.»

Reeglina käis Aisyah iga päev KFC kiitoidurestoranis, kus tema lemmikeineks olid topeltpihviga burger, suured friikartulid, kartul ja kaste, kanatiivad ja Pepsi. «Ma sõin selle kõik autos ära, see oli nagu minu turvapaik. Siis hävitasin asitõendid ja läksin koju,» meenutab ta.

Salasöömingud leevendasid tema sees keevaid tundeid, kuid ei parandanud tegelikult midagi. Nüüd peab Aisyah seda läbini arutuks.

Rasvumise tõttu ei saanud ta enam oma tööülesannetega hakkama ja tal oli häbi patsientidele toitumisalast nõu anda. Kuigi Aisyah unistas pidevalt reisimisest, ei julgenud ta lennata, sest kartis end häbistada, kui ei mahu lennukis istuma. «Ma ju nägin, et keegi ei taha, et ma nende kõrvale istuksin. Põrkasin kogu aeg teiste vastu, kui pidin vahekäigus edasi-tagasi käima. Pidin iga kord küsima turvavööpikendust ja kõik vahtisid mind. Tundus, et minu olemasolu ärritab inimesi. Sellistel hetkedel tahtsin lihtsalt ära kaduda.»

Aisyah Machfud nüüd. FOTO: Aisyah Machfud/Caters News / Scanpix

Aisyah kaalulangetuse katalüsaatoriks sai 2006. aastal tema ema surm. Alguses proovis ta erinevaid dieete, kuid siis otsustas maovähendusoperatsiooni kasuks. Pärast seda õnnestus tal aasta ajaga kaotada 65 kilo. Nüüd käib ta kolm korda nädalas jõusaalis ning peab oma söömisharjumusi väga hoolsalt silmas, süües vähe süsivesikuid ja pannes rõhku valkudele.