Naine tunnistab: tänu mehe kõrvalhüppele sain alles täiskasvanuks ja õppisin ennast hindama

«Mäletan siiani selgelt, kui kohutav oli sellest teada saada. Olin ju alati pidanud meest oma parimaks sõbraks, keda võis pimesi usaldada ning kellele sai loota. Elasin seda väga raskelt üle. Ilmselt vaid tänu antidepressantidele suutsin kuidagi meie pooleteiseaastase lapse eest hoolitseda. Tunnistan, et sain alles siis täiskasvanuks.

Mäletan, et esialgu klammerdusin ma mehe külge, sest tundsin, et ei saa ilma temata lihtsalt hakkama. Läbisin justkui mitu faasi. Esimene oli eituse faas, mil lihtsalt ei suutnud endale olukorda tunnistada, see näis justkui unena. Teiseks klammerdumise faas – lootsin meie suhet päästa klammerdudes mehe külge. Ja kolmas faas, millest tegelikult sai pöördeline punkt kogu selle jamas – vihafaas, mil mul sai sõna otseses mõttes mehe käitumisest ning otsustusvõimetusest villand, ma pakkisin ta asjad ning andsin talle väga konkreetselt mõista, et tal on kaks valikut: uus suhe või mina. Sellest hetkest ei olnud palujaks enam mina.

Tagantjärele õppisin mehe kõrvalhüppest nii mõndagi – mitte miski siin ilmas pole kindel ning loota saab vaid endale. Õppisin mõtlema rohkem endale ning läbisin totaalse muutuse, kodukanast sai hoolitsetud naine. Ma ei ole tegelikult kunagi olnud tüüpiline kodukana (sorgus, rasvaste juuste ning luitunud kodukitliga), kuid ilmselt olin muutunud mehe jaoks lihtsalt igavaks ning olin pigem ema kui naine. Läksin tagasi tööle ning õppisin ennast hindama. Kusjuures nii tore on tunda, et ma saan vajadusel ka ISE hakkama. Armusime mõlemad teineteisesse uuesti ning suhe sai värskust juurde. Need olid siis halva asja positiivsed küljed.

Aga on ka palju negatiivset. Minu kõige suuremaks probleemiks on see, et ilmselt ei suuda ma oma meest enam kunagi usaldada. Olen täitsa hädas pideva kahtlustamisega. See tuleb justkui minu tahtest sõltumata. Ma krutin ise end üles ning mõtlen asju hullemaks, kui need on. Olen palju mõelnud, miks ma seda teen. Kui ta käitub tavapäraselt, on kõik korras. Nii kui tuleb ette midagi tavatut – mees läheb töökaaslase sünnipäevale ning lõpetab selle ööklubis; väljasõidu ja ööbimisega firmaüritused jms– hakkab mu aju jälle genereerima igasugu teooriaid, mis meenutavad seda hirmsat suve kaks aastat tagasi, mil mees valetas kõiksugu ürituste ja grillpidude kohta, kohtudes samal ajal armukesega.

Ma ei suuda leppida, et ta saab väga usalduslikult läbi sõbra naisega, kellega suhtlevad täiesti vabalt. Tundub uskumatu, et mees ja naine saavad olla nii head sõbrad tundmata midagi enamat. Asja tegi minu jaoks kahtlaseks see, et mees püüdis varjata tema telefoninumbrit, kustutades iga kord peale helistamist telefonist tema numbri...