Kas teadsid? See on üks suur erinevus meeste ja naiste vahel

Toetudes University of Central Lancashire psühholoog Lowri Dowthwaite'i seisukohale, on naistel kuni kaks korda suurem tõenäosus kogeda depressiooni kui meestel. Samas suudavad naised kogeda positiivseid emotsioone nagu õnne- ja rõõmutunne meestest intensiivsemalt.

Psühholoog selgitab, et pole võimalik väita, kumb sugupool on õnnelikum, sest õnn on meeste ja naiste jaoks erineva tähendusega. Naised eelistavad õnnetundele teha asju õigesti, seevastu suudavad mehed paremini hetke nautida.

Üllatav on aga, et viha puhul käituvad naised vastupidiselt. Nad võivad seda kogeda sama intensiivselt kui mehed, aga ei näita seda välja. Vihased mehed on tavaliselt häälekad ja suunavad selle teiste peale. Viha endas hoidmine on ka üks põhjustest, miks naised on stressi ja depressiooni suhtes vastuvõtlikumad.