Pildid: naine müüb hiiglaslikke kudumisvardaid, et ülikooli jaoks raha koguda

Elizabeth Bond 3D-printis plastikust hiigelsuured punased kudumisvardad ülikoolis kunsti õppides lõputööna. Need on ligi neli ja pool meetrit pikad, diameetriga üle üheksa sentimeetri. Selleks, et varrastega Guinnessi rekordite raamatusse pääseda, pidi nendega olema võimalik ka päriselt kududa. Täpsemalt tuli tal ette näidata kümme silmust kümnes reas, edastab Caters News.