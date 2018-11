12 moodust saada lamedam kõht ilma treeninguteta

1. Proovi lõõgastuda

Kui oled ärevil, toodab su keha rohkem stressihormoone ja neil on omakorda negatiivne mõju sinu seedesüsteemile, tekitades puhitustunnet ja kõhukinnisust. Proovi lõõgastuda, millal iganes saad, isegi kui see on vaid paar minutit päevas. Kuula rahulikku muusikat ja tee mõned kerged joogaharjutused.

2. Mine vanni

Mine vanni lõõgastuma ja lisa vannivette spetsiaalset vannisoola, mis aitab kaasa puhitustunde vähenemisele. See on hea trikk päevadeks, mil tahad oma kitsaid teksaseid kanda.

3. Söö tumedat šokolaadi

Mitte iga toidukorra ajal, aga väike ruut tumedat šokolaadi sisaldab monoküllastumata rasvhappeid, mis aitavad kaasa ainevahetuse kiirendamisele. Lisaks saad šokolaadist ka väikese energialaksu, nii et võib-olla ei jätagi seda õhtust trenni vahele.

4. Tööta oma rühiga

Päev otsa kõverates asendites töötamine ei mõju su rühile kuigi hästi. Hea rüht aga ei muuda sind mitte ainult pikemaks ja sihvakamaks, vaid paneb töösse ka su kõhulihased. Proovi istuda sirge seljaga, õlad taga ja aseta mõlemad jalad põrandale. Kui nii on väga ebamugav, pane endale meeldetuletus, et ajaksid ennast iga 20-minuti tagant sirgu.

5. Joo sidrunivett

Lihtne hommikune rituaal on juua leiget vett sidruniga. See aitab vähendada puhitustunnet kõhus.

6. Väldi nätsu närimist

Nätsu närimisega ahmid sisse palju liigset õhku, mis suurendab puhitustunnet. Lisaks saadab nätsu närimine su kehale signaali, et varsti saab süüa ning keha hakkab ennast ette valmistama. Kui toitu ei tule, võivad liigsed maomahlad suurendada puhitustunnet.

7. Vähenda soola tarbimist

Puhitustundest aitab lahti saada soola vähendamine toidus. Ekspertide hinnangul aitab päevase soolakoguse vähendamine kolmele grammile kehal üleliigsest veest vabaneda. Kui soola siiski kasutad, proovi naturaalset meresoola, sellel on madalam naatriumi sisaldus kui lauasoolal.

8. Väldi käigu pealt söömist

Proovi kõigi toidukordade ajal korralikult istuda ja süüa. See aitab rahuneda ja toidule keskenduda. Suu kinni närimine ja samal ajal mitte rääkimine, vähendab sissehingatavat õhku, mis su kõhtu lõksu jääb. Uuringud on ka näidanud, et mida rohkem toitu närida, seda rohkem kaloreid kulutad.

9. Kontrolli portsjoneid

Ekspertide hinnangul on lameda kõhu jaoks parim jälgida portsjonite suurust ja hoolitseda selle eest, et taldrikul oleksid esindatud täisteratooted ja monoküllastumata rasvhapped, mida võib leida näiteks avokaadost, pähklitest, seemnetest, oliividest ja tumedast šokolaadist. Täisteratooted sisaldavad magneesiumit ja kroomi, mis aitavad võidelda stressihormooni kortisooliga, mis on üks puusade ümber rasva ladustamise põhjustajatest.

10. Joo rohelist teed

Uuringud on näidanud otsest seost rohelise tee joomise ja väiksema puusaümbermõõdu vahel. Roheline tee sisaldab katehhiini nimelisi antioksüdante, mis aitavad kõhurasva lagundada.

11. Söö aeglaselt

See vajab küll harjutamist, aga aeglaselt söömine võib aitada puhitustunde vastu. Kui sööd liiga kiiresti, neelad tõenäoliselt suuremaid tükke, mis aeglustavad seedeprotsessi. Üks toidukord peaks kestma 25 kuni 30 minutit. Lisaks saad aeglaselt süües paremini aru, kui kõht saab täis ning väldid niimoodi ülesöömist.

12. Pea kaunviljadega piiri