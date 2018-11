Arsti soovitus: enne lapse saamist kaalust alla!

Naistest, kes rasedusega esimesele arstikülastusele lähevad, soovitatakse pea pooltel kaalust alla võtta. 22 protsenti tulevastest emadest on tugevas ülekaalus, kirjutab DailyMail.

Professor Fiona Denison Edinburghi ülikoolist selgitab, et tervislik toitumine ja elustiil mõjutavad ka seda, palju naine raseduse ajal kaalust juurde võtab. Küll aga rõhutab Fiona, et see ei tähenda dieedi pidamist või nälgimist, kuna ekstreemsed kaalulangetusmeetodid võivad mõjuda halvasti sündimata lapsele.