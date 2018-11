Aitame aidata: 10 kohta, kust heategevuse eesmärgil jõulukaarte osta

SOS Lasteküla Eesti Ühing müüb oma kodulehel nii paberkaarte kui ka e-kaarte. E-kaardi puhul on võimalik maksta kaardi eest endale sobiv summa ning toetada lapse kingitust, täita jõulusoov või toetada lapse sünnipäevapidu ja kingitust. Kindla summaga on ennetustöö (raskuste sattunud perede toetamine üle Eesti), loovustoetuse (lapse loovtegevuse toetamine aasta vältel), tervisetoetuse (lapse meditsiini ja toidulisandite toetamine aasta vältel) ning peretoetuse (30 lasteküla peremaja remondifondi) kaartide maksumus. Sellised kaardid saavad välja saata nii ettevõtted kui ka eraisikud. Ettevõtetel on võimalik kaardile oma logo lisada. Sama kaarti saab jagada suurema hulga inimeste seas. Lisaks saab osta ka paberkaarte, mille maksumus jääb 1-1,9 € vahele.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kodulehelt saab osta 2 € paberkaarte ning lisatasu eest lasta enda tekst nende peale trükkida. Teine variant on soetada heategevuslik kinkekiri, mis annab saajale teada, et talle on kingitud üle Eesti haigeid lapsi abistav heategu. Kinkekirja saab enda e-posti aadressile pärast kodulehel mainitud kontole annetuse tegemist. Kinkekirja võib välja printida või elektrooniliselt saajale saata. Summat kaardile ei märgita.

Liikumispuudega Laste Toetusfond müüb liikumispuuetega laste joonistatud kaarte, millele saab ka enda teksti peale tellida. Ühe kaardi hind on 1 €. Annetus läheb liikumispuuetega laste toetuseks. Kaardid toimetatakse Tallinna piires kohale tasuta.

Tallinna Loomaaia ja sihtasutus Lutreola heategevuslikus veebipoes on müügil armsate loomapiltidega (Euroopa naarits, ninasarvik, lumeleopard, amuuri leopard ning värvitavad postkaardid) kaardid liigikaitse toetuseks.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond müüb 1 €/tk eest kaarte, mille pildid varieeruvad lastehaigla patsientide joonistustest klassikaliste jõulukaartideni.

Eesti Loomakaitse Seltsi e-poes müüakse mitmeid erinevaid kaarte Eesti Loomakaitse Seltsi toetuseks. Kaartide hind jääb vahemikku 2,25-4 €. Ostuga toetad abivajavaid loomi.

MTÜ Mondo tegeleb peaasjalikult arengukoostöö ja humanitaarabiga ning harib ses vallas inimesi ka Eestis. Nende kodulehel saab soetada heateokingitusi Afganistani koolitüdruku koolikotist kanani Keenias, mis aitavad arengumaade inimestel paremini elus toime tulla. Hinnad algavad 5 €st. Kaarti saab saata nii e-maili teel kui ka paberkujul.

Kiusamisvaba Kooli õnnitluskaardiga toetad KiVa programmi. Selle hind on 1,8 €.

Vanem vend Vanem õde Pärnu müüb 3 € eest laste joonistatud kaarte. Saadud tulu läheb heategevuseks ja ühisürituste korraldamiseks. Selle programmi eesmärk on luua sõprusside täiskasvanu ning lapse vahel, kellel on tekkinud mingisugused mured: tunneb end üksikuna, vajab head ja usaldusväärset sõpra, pere on mingil põhjusel kriisi sattunud või on tekkinud probleeme koolis ning oma käitumisega. Eesmärk on arendada n-ö väiksema õve enesehinnangut ja positiivset maailmavaadet ning aidata tal eluraskustega toime tulla. «Oma väikese sõbraga kohtutakse kord nädalas mõned tunnid, põhimõttel, et mõlemal oleks tore ja lõbus olla. Näiteks mängitakse jalgpalli, sõidetakse rulluiskudega või süüakse lihtsalt jäätist ja puhutakse juttu. Selline lihtsalt tore üks ühene sõprus rikastab ja arendab nii lapse maailmapilti kui ka täiskasvanu elu,» kirjeldatakse kodulehel MTÜ tegevust.

Tallinnas müüakse MTÜ Loomade Hoiupaigas aadressil Sinirebase 24 2,9-3,9 € maksvaid kaarte, mille tulu lähebki sama MTÜ toetuseks. Kaarte saab vaadata siit.

Lisaks: Eesti Suu ja Jalaga Maalivate Kunstnike Ühing pole küll heategevusorganisatsioon, kuid selle eesmärk on võimaldada kunstnikele vaatamata oma puudele ja ilma ühiskonna abita elatise teenimist. Ühingu kodulehelt on võimalik osta jõulukaarte sõltuvalt tellitavast kogusest 0-9-1,2 €/tk.