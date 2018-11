Must ja metsik moesündmus pöörab moemaailma pahupidi

Mille poolest erineb Black Catwalk muudest moesündmustest?

PÖFF: Black Catwalki idee on rõhutada kostüümikunsti olulisust linateose valmimise juures. Lõime seega väga loogilised ühenduspunktid kunstiharude vahel, mis meile armsad, ja nii uuenenud idee sellest sündmusest sündiski. Filmimaailmas mängib kostüümikunst suuremat rolli, kui vaataja endale teadvustab. Kogu see maagia ekraanil fantaasiarikastest kostüümidest meigi ja soenguteni, lisame veel koreograafia ja videokunsti – meie toome need tegijad kokku ja loome neile konteksti, milles end vabalt väljendada. Lisaks soovime rahvusvahelisele publikule näidata, kui vingeid talente Eestis leidub. Siin väikeses Põhja-Euroopa riigis on väga palju andekaid inimesi, kellega koostöös filme toota.

Mis täpsemalt lavale tuleb?

Traditsioonilist moe-catwalk’i tulemas pole. Kostüüme esitlevad tantsijad. See on palju põnevam kui lihtsalt moeetendust jälgida. Me tahame näidata, et kostüümikunst elab, see on kantav, selles saab liikuda. Oleme loonud mitut kunstivaldkonda ühendava tervikliku elamuse. Disainerite valikul lähtusime sellest, et pakkuda värvikat läbilõiget Eesti noorest mässumeelsest moeloomest, laval näeb nii väga alternatiivset kui ka elulähedasemat disaini.

Koreograafia, mis Anni Zuppingu käe all lavale tuleb, on ainulaadne selles hetkes. Meie eesmärk pole eemalt näidata, vaid astuda vaatajaga dialoogi, tulla lähemale. Anda võimaluse saada sellest kõigest ise osa. Just sel põhjusel otsustasime mannekeene seekord mitte kasutada.

Mida muuta plaanite?

Me tahame lõhkuda fassaadlikkust moemaailma ümber. Mulle tundub, et moesündmustele ei julge paljud tulla just seepärast, et nad usuvad, et peavad sinna kuidagi sobima, kuidagi õigesti välja nägema, et nad pole piisavalt stiilsed ja peened. See pole nii.

Moekunst on kunstiharu nagu iga teine. Igaüks võib minna Kumusse, seista maali ees ja saada elamuse. Tahame, et moe juurest kaoks pretensioonikuse oreool ja igaüks saaks sellest osa. Paljusid heidutab kogu see tehislik glamuur, mis moegalasid saadab. Tahame selle võltsglamuuri moe ümbert maha kraapida ja pakkuda inimestele päris asja.