Kolm asja, mida ei tohi värvitud juustega duši all teha

Juuste korrektne pesemine on juuksehoolduse üks kõige olulisemaid etappe. Siin on Marie Claire vahendusel neli viga, mida vältida.

Mida rohkem sa oma juukseid pesed, seda kiiremini nende värv tuhmub. Kindlasti ei tohiks pesta juukseid iga päev. Optimaalne peapesu kordade arv on 2-3 korda nädalas. Kui see ei ole sinu puhul võimalik, siis pese juukseid üle päeva ilma šampoonita – loputa neid vaid puhta veega ja kanna juukseotstesse palsamit.

Kasuta duši all kuluvat aega selleks, et palsam jõuaks paremini toimida. Šampoonita pea esmajärjekorras ära, sest siis on kutiikulid veel kinni. Seejärel kanna pähe palsam ja hoia seda juustes nii kaua kui võimalik. Terved juuksed hoiavad värvi paremini kinni kui katkised juuksed, mis tähendab, et see rutiin aitab sul juuksed ilusana hoida.