Mehed: just see on kuumim asi, mida naine voodis kandnud on

Üksteist meest paljastasid Cosmopolitanile, milline on kuumim riideese, mida naine kunagi voodis kandnud on.

1. «Lohvakas t-särk. Ma arvan, et üks põhjus on selles, et see on natuke õrritav. Samas on see ka väga sundimatu. Ma usun, et mitte pingutamine seksikas olemise nimel, on tõeliselt seksikas. See ei ole nii avalik.» - Tom, 28

2. «Mugavad pidžaamad, sest mitte miski pole seksikam kui naine, kes tunneb ennast oma nahas hästi.» - Taylor, 26

3. «Kindlasti püksikud ilma rinnahoidjata. See ajab mu hulluks. Ma leian, et see on uskumatult kuum.» - Cory, 28

4. «Mu kihlatu varastab mu vanu linaseid särke. Kui ma saan üle oma järjekordse riideeseme kaotamisest, pean tunnistama, et see näeb hea välja. Ma tean, et see on stereotüüpne, aga kogu see poolenisti nööbitud asi ilma rinnahoidjata toimib.» - Mark, 29

5. «See ei ole just praktiline, aga millal iganes ta läheb voodisse seksikas aluspesus. Lihtsalt sellepärast, et see on eriline.» - Marcus, 27

6. «Väga lühikesed püksid toimivad minu jaoks. Ma ei tea, miks, aga see on rohkem ahvatlev kui see, kui ta oleks täiesti alasti.» - Jason, 30

7. «Liibuv t-särk. Mul oli eks, kes kandis alati neid vanu t-särke, mis hästi ei istunud. See oli väga-väga seksikas.» - Andrew, 24

8. «Siidised lühikesed püksid. Ma armastan lühikesi pükse ja olen tagumiku ja jalgade kutt, nii et armastan kena tagumikku ja jalgu ning pehme siidi puudutust.» - Jon A, 31

9. «Täiesti alasti. Lihtsalt poolunes tema alasti keha vastu hõõrumine on minu jaoks piisav, et mind üles kütta ja äratada. See on parem kui kohv.» - Keith, 29

10. «Mitte midagi.» - Scott, 30