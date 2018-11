Galerii: Genka alustas koolikiusu väljajuurimisega Jüri Gümnaasiumis

Kogutud raha võimaldab kiusuennetusprogrammiga liituda vähemalt kümnel koolil, kaasates sel moel ligi 2000 uut õpilast. Soomes Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud programm on oma tõhusust erinevates riikides tõestanud ja Eestis on selle metoodikaga liitunud koolides vähenenud kiusamine ligi kolmandiku võrra.

Mesikäpa kampaania patrooni räppar Henry Kõrvitsa aka Genka jaoks on kiusamine südamelähedane teema, muuhulgas näeb teda hetkel näitlejana ka kiusamist kajastavas uues noorteseriaalis «Miks mitte?!». Genka sõnul on koolikius asi, millest sageli ei julgeta sõpradega ega vanematega rääkida ja laps võib jääda oma murega päris üksi. «See on tohutu potentsiaali raiskamine, kui noored kulutavad oma aega ja energiat kiusamisele või kiusamisest ülesaamisele. Kui see ressurss läheks hoopis hobidega tegelemisele ja enda arendamisele, oleks noortel ellu astudes rohkem enesekindlust ja laiem silmaring,» selgitas ta kampaaniaga liitumise põhjuseid.

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar viitas kampaania lõpuüritusel, et kiusamist päris nullini välja juurida on erakordselt keeruline, ent see ideaal peab siiski meie kõigi hinges püsima. Toomesaar tõi positiivse näitena esile Jüri Gümnaasiumi, kus viie aasta jooksul on kiusamine vähenenud ligi kolmandiku võrra. «Uurime programmi tõhusust kõigis KiVa-koolides igal aastal ja kogemus kinnitab, et ohvrite osakaal õpilaste seas väheneb märkimisväärselt juba esimesel rakendamisaastal,» rääkis Toomesaar. «Seetõttu ongi oluline, et programmiga saaksid liituda kõik selleks soovi avaldavad koolid. Hetkel rakendatakse kiusuennetusprogrammi 70 koolis ja õppekohas, nüüd saab tänu Mesikäpa kampaaniale liituda veel vähemalt 10 kooli üle Eesti.»

Kalevi kommivabrikut omava Orkla Eesti juhi Kaido Kaare sõnul otsitakse Mesikäpale hoolealust igal aastal väga põhjalikult. «Koolikiusamisest on küll palju räägitud, aga probleem on kahjuks jätkuvalt aktuaalne. Kui iga neljas-viies laps kogeb koolis kiusamist, on sellel kaugeleulatuvad tagajärjed ja mitte ainult kiusatava enda jaoks,» rääkis Kaare. «Aitäh kõigile headele inimestele, kes andsid oma panuse kiusamise ennetamisse ja vähendamisse meie koolides!»

Kiusuennetusprogramm KiVa tähendab tõhusat metoodikat koolides kiusu ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele sobival moel reageerima. Programmi on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad.