Neli põhjust, miks kingid ise pakkida ja mitte kasutada kinkekotti

Isegi kui sa ei ole osav pakkija ning su kingitused näevad välja lopergused ja mitte sellised nagu ajakirjas, on need ikkagi kordades ahvatlevamad kui nukralt lonti vajunud kinkekotid.

Kingituse pakkimine näitab, et sa oled sellele aega pühendanud, järelikult tuleb see kingitus südamest. Kuigi jõuluaeg tekitab isegi stressi ja paljud võivad selle jutu peale pahandada, ei muuda see fakti, et kinkekotid on maitselagedad, kirjutab RedBook.

Pakkepaber ja särav pael teevad kingituse eriti ilusaks. Kuigi kõige olulisem on see, mis on paki sees, annab käsitsi pakitud kingituis signaali, et tegu on millegi erilisega. Kingisaaja näeb, et tema peale on mõeldud ja üllatusega on vaeva nähtud.

Pakkepaberi lahtivõtmine kasvatab ootusärevust. Pakkepaberisse pakitud kingitus on kuidagi müstilisem ja ahvatlevam kui kott, mis väga kergesti lahti tuleb. Kui millegi nimel peab vaeva nägema, tundub see juba iseenesest väärtuslikumana.

Lahtipakkimine ongi tõeline kingitus. Käe kotti pistmist ei saa kuidagi võrrelda sellega, kui sul tuleb eemaldada pael ja kaunis krõbisev paber, mis varjavad ainult sinule mõeldud üllatust. Igaüks väärib pühade ajal selle tunde tundmist.