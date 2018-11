Pane tähele! 12 asja, mida kaaslase vanematega kohtudes kindlasti teha ei tohiks

1. Ära liialda kiindumuse näitamisega.

«Kuigi avalik kiindumise näitamine võib olla imeline asi, on selleks olemas sobilik aeg ja koht. See ei tähenda, et peaksid muutuma külmaks, eemalseisvaks ja robotlikuks, vaid, et pead teadma oma publikut. Lihtsad kiindumusavaldused nagu kätest kinni hoidmine, kerged puudutused või oma käe asetamine partneri õlale on armsad viisid näitamaks su hoolimist ja austust oma partneri ja inimeste vastu, kes teda kasvatasid.» - psühholoog Jamie Goldstein

2. Ära joo end liiga purju.

«Ära kohtu nendega esimest korda, kui oled joobes või kui parasjagu jood. Võid oma kaaslase vanematele jätta mulje, et sul puudub enesekontroll ja sa teed halbu otsuseid. Kellegi vanematega esimest korda kohtumine nõuab kohalolu, koostöövalmidust ja ehtsust - ükski neist pole võimalik, kui oled purjus.» - abielu- ja pereterapeut Danny Gibson

3. Ära võta üles vastuolulisi jututeemasid.

«Ära räägi religioonist või poliitikast. Kui sina ja su partner jagate samu vaateid, ei maksa eeldada, et ka tema vanemad seda teevad. Isegi kui oled täiesti kindel, et su uskumused on su partneri vanematega samad, peavad mõned inimesed sellistel teemadel rääkimist sellegipoolest halvaks kombeks. Enne on parem nendega põhjalikumalt tutvuda.»

«Samuti ära räägi seksist, eriti sinu enda sekselust. Isegi kui su partneri vanematel on vastav huumorisoon, on ilmselt parem kaasa naerda ja jätta oma panus ajaks, mil olete põhjalikumalt tutvunud. On parem vältida igasuguseid viiteid oma sekselule. Enamik vanemaid ei taha seda lihtsalt kuulda.» - psühholoog Gina Delucca

4. Ära valeta või liialda, et endast head muljet jätta.

«Olles võlts selle asemel, et näidata, kes sa tõeliselt oled, on viga, mis su kaaslast ärritab. On suur tõenäosus, et mingil hetkel tuleb see välja ja võib su suhtele liiga teha. Kui su partner aktsepteerib sind sellisena nagu oled, peaks sellest piisama ka tema vanematele.» - terapeut Kurt Smith

5. Ära ole oma telefoni külge liimitud.

«Väldi oma telefonis olemist, sõnumite saatmist, emaili kontrollimist või sotsiaalmeedias viibimist. Su kaaslase vanemad võivad tunda end kõrvalejäetuna ja mõelda, et sa ei ole nendega tutvumisest huvitatud.» - psühholoog ja seksiterapeut Janet Brito

6. Ära tee ebasobivaid nalju.

«Sa peaksid hoiduma ebasobivatest, seksuaalsetest või rassistlikest naljadest. Vanemad tahavad teada, et nende laps käib kohtamas hooliva ja empaatiavõimelise inimesega. Kui sa teed esimesel kohtumisel ebasobivaid nalju, demonstreerid sa teiste suhtes austuse puudumist.» - abielu- ja pereterapeut Danny Gibson

7. Ära lase neil enda järelt koristada.

«Ära jää pärast õhtusööki lihtsalt istuma. Selle asemel paku koristamisel abi. Kui sa seda ei tee, võivad kaaslase vanemad arvata, et sa pole meeskonnamängija.» - psühholoog ja seksiterapeut Janet Brito

8. Ära riietu lohakalt.

«Ära kanna oma pidžaamasid või näe välja, nagu oleksid just voodist tõusnud. See saadab signaali, et sa ei võta nendega kohtumist tõsiselt ja ei austa neid piisavalt, et oma välimusest hoolida.» - psühholoog ja seksiterapeut Janet Brito

9. Ära räägi ainult endast.

«Kuigi su kaaslase vanemad on sinuga tutvumisest väga huvitatud, ei taha nad veeta tervet aega sinu elulugu kuulates. Proovi leida vestluses tasakaal, küsides küsimusi ka nende kohta ja näidates üles huvi nende tundma õppimiseks.» - psühholoog Gina Delucca

10. Ära ole vait.

«Oma kaaslase vanematega kohtumine võib olla hirmutav, aga ära lase sel hirmul ennast tummaks muuta. Proovi nendega suhelda nagu iga teise inimesega, keda austad, näiteks su ülemuse või oma sõprade vanematega. Ole viisakas ja mine vestlusega kaasa.» - psühhoterapeut Tina Tessina