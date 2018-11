Kokk hoiatab: üks asi, mida ei tohiks avokaadoga kunagi teha

«Avokaado maagia seisneb selles, et seda tuleb süüa värskelt,» ütles tuntud telesaate «Master Chef» kohtunik Sánchez väljaandele Taste of Home. Kes on teda saates näinud, teavad, et ta suhtub sellesse väga tõsiselt. Kui keegi on julgenud talle serveerida avokaadot, mis on ühel või teisel moel küpsetatud (röstitud või praetud), siis ei ole tal midagi head kohtuniku otsusest loota.