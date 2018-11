Tasuta alkohol, hästi riidesse pandud kolleegid... See on ju suisa paratamatu retsept, et asjad läheksid käest ära! Kas sa pelgad, et su kallim võib asutuse jõulupeol ulakust teha?

Tracey Cox on Daily Mailis reastanud kümme märki, et suhtest kõrvalekaldumise oht on olemas, kuid ta rõhutab, et meeles pidada tuleb paari asja. Esiteks kehtivad need märgid ühtviisi nii meeste kui naiste puhul. Teiseks ei tähenda üks või kaks jah-vastust iseenesest veel midagi – partneri veidrale käitumisele võib ka olla teisi selgitusi.