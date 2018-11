Dr Peep Pree vastab ausalt: just need 6 probleemi kaasnevad rindade suurendamisega

Clinica kliiniku ilukirurg dr Peep Pree räägib ausalt, millised on võimalikud mured.

1. Rindade suurendamise operatsioone pakuvad erineva tasemega kliinikud ja erineva väljaõppe saanud spetsialistid. Rindade suurendamise operatsiooni enamlevinud probleem on, et konsultatsioonil ei informeerita patsiente piisavalt kõikvõimalikest ohtudest ja räägitakse sageli ainult positiivsega kaasnevast. Ohtude mittemainimise korral saavad patsiendid lihtsalt petta.

2. Sagedane rindade suurendamise müüt on, et implantaadid on eluaegsed. Alati jääb võimalus, et on teatud protsent implantaatide purunemisi. Implantaatide purunemise ohust tuleb patsiente teavitada ning väärikad kirurgid seda konsultatsioonil ka teevad. Õnnetuseks leidub selliseid rinnakirurge mitmeid, kellele müük ja turundus on tähtsamad, kui aus teavitamine.

3. Kolmandaks probleemiks, et rinnad säilitavad oma kuju terve sinu eluaja. Sageli patsiente ei teavitata konsultatsioonil sellest, et suurendatud rinnad võivad aastate jooksul raskuse mõjul venida, lõtvuda või kaotada oma ilusa kuju. Mida suurem implantaat, seda suurem oht on oht, et gravitatsioon rindu venitab.

4. Neljandaks probleemiks on rinnaproteeside kapseldumine ehk rindade kõvaks muutumine, kui rasvaprotsent on liialt madal. Kapsel implantaadist võõrkeha ümber võib tõmbuda aastate jooksul liiga väikeseks. Rinnad muutuvad nähtavalt kivikõvaks, nii et selgelt on näha, et tegemist on võõrkehaga. Tüüpiline näide on teatud grupp fitness-naisi, kellel on väike nahaaluse ja rinnanäärmelise rasvkoe protsent, mis ei kata sellist nö plastmassist palli piisavalt.

5. Viiendaks probleemiks on, et üliväikesele protsendile naistest ei sobi silikoon. Silikooni sobimatust tuleb ette 1-2 patsiendi puhul 100 000 operatsiooni kohta. Tekib äratõukereaktsioon ehk lihtsamalt öeldes on inimesel allergia silikoonplastmassi vastu. Silikooniallergiat ei ole kahjuks võimalik ette prognoosida.