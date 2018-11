Eesti mehe kiri vanglast: elu vanglamüüride taga on kui sarjas «Ellujääja»

Tere, kallis, vol ma-ei-tea-isegi-mitmes-kiri-see-sulle-on. Ega need kirjad loetud ole ja eks see kirjavärk on uus meie mõlema jaoks. Kirjadest nii palju, et nädalavahetusel ei liigu kirjad siin üldse, siis on kirjatädil vabad päevad. Väljas ka vist nende päevadel post ei liigu. Sel nädalal avaldame meie lugudesarjas «Kirjad vanglasse» natuke teistsuguse kirja – sel korral tuleb kiri vanglamüüride tagant ja on aadresseeritud Ronjale.