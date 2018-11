Ainult pool meestest peab seda seksuaalset tegevust petmiseks

BBC korraldatud küsitluses osales 2000 täiskasvanut, kes avaldasid oma arvamust seksuaalsuhete kohta. Peale selle, et suudlemist ei peeta sageli suureks patuks, tunnistas 51 protsenti küsitlusele vastanud meestest, et ka küberseks kolmanda osapoolega ei ole nende meelest petmine.

Psühhoterapeut dr Fran Walfish selgitas väljaandele NY Post, et need mehed ei taha endale tõde tunnistada. «Kui mees tunneb end süüdi, sest teab, et see tegu on vale, siis ei suuda ta neid süümepiinu taluda ja üritab end veenda, et tegu ei ole petmisega,» märkis ta.

Naiste ja meeste arusaamade vahel tuli esile väga tugev kontrast. Üle 70 protsendi naistest pidas nii suudlemist kui küberseksi kellegi teisega petmiseks. Muuhulgas selgus ka tõsiasi, et 40 protsenti kõigist vastanutest peab tutvumisäpi kasutamist usalduse rikkumiseks.

Walshi sõnul on aga kõik mainitud teod truudusetuse märgid. «Petmine on see, kui suhteväliselt otsitakse kellegagi, kellega on seksuaalne tõmme, mingit naudingut – olgu see emotsionaalne, füüsiline või seksuaalne,» selgitas ta. «Flirtimine kindla eesmärgiga, oma vaimuenergia kulutamine kellelegi teisele ja tema peale mõtlemine… on otsene tee petmiseni.»