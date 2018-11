Millal on õige aeg partnerile öelda «ma armastan sind»?

Kas sa tunned seda?

Kõige olulisem on tunne. «Õige aeg seda öelda on siis, kui see tundub õige,» ütleb Siegel.

Kas see on armastus või imetlus?

Imetlus võib olla esimene samm armastuseni, aga pole veel päris armastus. Küsi endalt, et kui partneri atraktiivsed jooned eemaldada, mis siis järele jääb? Kui võtad ära meeldivad omadused ära ja järele jäävad kehvad iseloomujooned, kuid oled siiski oma valikus kindel, võib asjal jumet olla.

Kas sa tunned survet seda öelda?

Mis puutub suhetesse, siis on olemas palju asju, mida peaks tegema ja mida mitte. Sõnu «ma armastan sind» ei tohiks kindlasti kohustuslikus korras öelda, näiteks sellepärast, et olete juba kolm kuud koos olnud või sellepärast, et partner juba ütles need sõnad.

Kui see tunne ei tule sinu seest, ei peaks sa seda ütlema. Vastasel juhul tekitad endale pigem probleeme ja tõenäoliselt teed ka haiget inimesele, kellest väga hoolid.

Vali õige ajastus

Palju õnne, kui tunned, et on õige aeg need sõnad öelda! Küll aga tuleb tähelepanelik olla ajastusega. Kindlasti pole hea seda öelda vahetult pärast seksi, sest olete mõlemad haavatavad ja see võib põhjustada palju emotsionaalset segadust.

Kui kaua te tegelikult olete kohtamas käinud? Sulle võib tunduda, et armastad kedagi juba pärast esimest kuud, aga pea meeles, et kellegi tõeliselt tundma õppimine võtab aega. Me näitame ennast oma parimast küljest esimesed kuus kuud. Kui teil ei ole veel esimest tüli olnud, on parem nende sõnade ütlemisega oodata.

Millal siis ometi seda öelda?

Ütle «ma armastan sind», kui sa oled kindel, et armastad seda inimest. See tähendab, et sa ei pea tingimata neid sõnu vastu kuulma ja sa ei oota mingit vastutasu. Kui sa pole kindel, mida need sõnad tähendavad, on parem oodata.