Eksperdid soovitavad: see hommikusöök on hea sinu vaimsele tervisele

Hiljutine uuring tõestas, et just sel põhjusel on ka Vahemere dieet ideaalne toitumisviis inimestele, kes kogevad depressiooniriski. Teadlased uurisid Vahemere dieedi mõjusid rohkem kui 15 000 inimesel ligikaudu kümne aasta jooksul. Tulemustest selgus, et dieeti järgivate inimeste vaimne ja füüsiline heaolu oli kõrgem.

Uuringu autor doktor Almudena Sanchez-Villegas selgitas, et nende eesmärk oli aru saada, millist mõju avaldab toitumine vaimsele tervisele, uskudes, et on olemas toitained, mis kaitsevad meie vaimu. «Neid dieete seostatakse hea füüsilise tervisega ja nüüd me leidsime, et neil võib olla positiivne mõju ka meie vaimsele tervisele,» selgitas doktor.