Naise ülestunnistus: kardan nii väga halbu inimesi, et ei julge lastega jalutamaski käia

Olen mõelnud relvaloa ja relva peale, kuid ega lastega jalutama minnes ei saa ma seda ju igal pool kaasas hakata kandma. Mees pakkus välja, et ostab mulle pipragaasi, kuid ega sedagi ju laps käes kasutada ei taha. Kodus oleks kindlam olla, kui oleks koer, aga jällegi ei saa ju vaid turvatunde pärast lemmiklooma võtta, sest see on suur vastutus ja tekitab palju kohustusi. Otsin uut korterit, et siit mõnda paremasse kolida, kuid ega ei tea ju, millised naabrid sealgi olla võivad. On mõned majad, kus ma tean, et on turvalisem, kuid seal on liiga kallid korterid.

Tahan väga saada oma hirmust üle. Rääkisin sellest mehele, kuid tema ei mõista, kuidas ma saan nii väga karta ja lohutab, et ei juhtu ju midagi. Kellelegi teisele ma sellest rääkida ei taha ega julge. See on justkui mingi sundmõte, millest ma kuidagi ei pääse, et äkki tuleb teeb keegi mulle halba. Kui varem pelgasin äikest ja pimedat (vaimud jms), siis nüüd tunduvad need täiesti tühised.»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Teie kirja põhjal võib oletada, et olete kõrgendatud tundlikkusega, teil võib olla ärevushäire ning võimalik, et olete kogenud ka paanikahoogu (südamepekslemine, hingamisraskus, käte värisemine jt sümptomid). See, mida kirjeldate, viitab, et tunnete hirmu teatud olukordades. Hirmutunne iseenesest võib ju olla täiesti loomulik ja adekvaatne, kuid teie kogete seda ka siis, kui mõistusega saate aru, et selleks ei pruugi olla üldse põhjust. Püüate end veenda, kuid emotsionaalselt kogete ikkagi suurt ärevust ja keha ka reageerib. Veel on oluline teie jaoks, et teie hirm on hakanud segama teie igapäevast elu – te väldite ilmselgelt paljusid olukordi, mis teie tegemisi piirab ja segab elust rõõmu tundmast. Veelgi enam, teie sagedane ärevus võib mõjutada ka laste enesetunnet.

Kirjeldate, et olete suutnud mõne varasema hirmuga toime tulla või koguni mõnest üle saada, kuid kahjuks on olnud ka nii, et selle asemele tuleb järjest uusi hirme, mis ei ole ratsionaalselt seletatavad. Nende olukordadega, mis teid seni hirmutavad, ei saa lihtsalt üle seeläbi, et püüate neid vältida, pidevalt kohanduda, kolida, end piirata. Samuti ei aita see, kui kuulete kedagi ütlevat, et pole vaja karta või et peaksite olema teistsugune. See lihtsalt ei toimi. Küll aga vajate asjatundlikku toetust ärevust tekitavate olukordadega silmitsi olles ja kogemust, et tulete toime ja usute endasse.

Seega on väga tunnustustvääriv, et olete pöördunud abi saamiseks ja soovite leida leevendust oma murele. Küllap olete aru saanud, et on midagi, mis ärevust ikka jälle toidab ja selle juured võivad olla sügaval peidus, teadvustamata ja pärit teie varases eas kogetust. Üks võimalus on selgust luua ja abi saada spetsialisti poole pöördudes, soovitan tutvuda vastavate võimalustega www.sensus.ee.