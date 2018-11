Naise ambitsioonikas plaan: magada ühekorraga tuhande mehega

Seksipidude korraldaja, 29-aastane Pearl Derriere lõpetas oma sekspartnerite loendamise, kui see number jõudis sajani. Ta oli siis 21-aastane. Naine on sekspositiivsuse liikumise suur aktivist ning pooldab loomulikult turvalist ning kõigile osapooltele meeldivat seksi. «Inimesed võivad arvata, et minu elustiil teeb mind seksiiharaks, kuid see pole nii,» vahendab Metro naise sõnu. «Inimesed eeldavad, et seksipeod on mingi uue aja mood, kuid tõde on see, et need on alati eksisteerinud. Need on olnud lihtsalt põranda all ning pilkude alt peidus.»