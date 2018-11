4 hoiatavat märki, et su mees on memmekas

1. Ta räägib emale absoluutselt kõigest.

Su ämm ei peaks teadma teie suhtest kõike. «Kui su kaaslane räägib oma emale kõigest, on see halb märk,» sõnab sotsiaaltöötaja Kimberly Hershenson, selgitades, et tervisliku ema ja poja suhte jaoks peavad piirid paigas olema. Kui su ämm küsib pidevalt pealetükkivaid küsimusi, peaks su kaaslane suutma öelda, et need asjad pole arutamiseks, kirjutab BestLife.

2. Ta on majanduslikult sõltuv.

Psühhiaater Scott Carroll sõnab, et kui partner elab endiselt koos emaga, tasub olla tähelepanelik, sest sellisel juhul võib ta ka majanduslikult emast sõltuv olla. Ta võib ema eest teie suhet isegi varjata. Sellist tüüpi ema ja poja suhe on probleemne, sest partner on harjunud emale lootma. «Viis, kuidas ta emale toetub, hakkab domineerima ka teie suhtes. Mingil hetkel paneb ema oma poja lojaalsuse sinu suhtes proovile ja sellisel juhul valib su partner suure tõenäosusega oma ema enne sind,» selgitab Carroll.

3. Ta on alati ema poolt.

On suurepärane, kui partner austab oma ema arvamust ja tunneb ennast ema käest nõu küsides mugavalt. «Kui sa aga leiad, et su kaaslane ei ole võimeline kuulda võtma kellegi teise arvamust, kaasa arvatud sinu oma, on see heaks indikaatoriks, et su partneri jaoks võib osutuda raskeks sinu arvamusega arvestamine, kui teie suhtes tõsiseid otsuseid tuleb langetada,» sõnab abielu- ja pereterapeut Weena Cullins.

4. Ta vajab suurte otsuste langetamiseks ema nõusolekut.