Milline aeg päevas on seksiks kõige parem?

Kuidas siis leida aega, mis mõlemale sobiks ja paari õnnelikuks teeks? Psychology Today jagab selleks praktilisi nõuandeid ja selgitab, millest sugudevaheline erinevus tuleb.

Erinevus testosteroonis – meestel on testosterooni kõrghetk kella kuue ja üheksa vahel hommikul. Muidugi mõista tahavad nad hommikusest erektsioonist lõivu lõigata. Kahjuks on naistel hommikul testosteroonitase just kõige madalam ja õhtuks see õige pisut tõuseb.

Erinevus hormoonitsüklites – meestel võib testosteroonitase hommikul tõusta koguni 25-50 protsenti, mis tähendab hommikul suurt himu seksida. Naistel ei ole päeva jooksul nii olulisi hormonaalseid muutuseid, need on hoopis igakuised, mis tähendab, et naiste testosterooni tase on kõige kõrgem ovulatsiooni ajal (ning see muutus ei ole nii dramaatiline nagu meestel).

Puhtus – paljudel naistel on raske seksida, kui nad ei ole ennast pesta saanud. Halb hingeõhk, higilõhn ja pesemata genitaalid peletavad hommikul seksiisu. Kuna mehed ei ole enamasti nii tundliku lõhnatajuga kui naised, häirib see neid kindlasti vähem, kui nad on juba erutunud ja tunnevad oma naise sooja keha lõõgastunult enda vastas.

Kuidas soodustada hommikuseksi?

Keskendu headele külgedele. Mõlema soo esindajad saavad hommikuseksist otsest kasu sellega, et nende sooritus on sel päeval tööl parem. Pärast vahekorda tõuseb vasopressiini tase, mis soodustab meestel emotsionaalse sideme tugevnemist.

Alusta aeglaselt. Võta aega partneri hellitamiseks ja tee talle komplimente. Pahatihti rikub naise seksisoovi tema ebakindlus oma keha pärast. Kinnita naisele, et jumaldad tema sassis juukseid, loomulikku välimust ja alasti keha, mis sind hommikul tervitab.

Minge varem magama. Unepuudus alandab testosteroonitaset mõlemal sool. Tänu heale unele on hormoonid tasakaalus ning pole ohtu, et stressihormooni kortisooli tekiks liiga palju. Kortisool vähendab seksisoovi nii mehel kui naisel ühtviisi.

Kuidas soodustada õhtuseksi?

Vaadake sporti. Uuringud on näidanud, et võistlusspordi vaatamine teeb mehe agressiivsemaks ja tõstab tema testosteroonitaset. Kui ta on spordifänn, teeb see tal ka tuju heaks, kui tema huvide vastu oma huvi välja näitad.

Kasvata ootusärevust. Nii mehed kui naised võiksid teineteisele juba päeva ajal anda väikeseid vihjeid õhtuste naudingute kohta. Selleks võib kirjutada teisele armastuskirju ja jätta väikeseid tunnustavaid sõnumeid. Hästi mõjuvad ka kallistused ja hoolivust näitavad õrnad puudutused.

Tehke koos trenni. Testosteroonitaset saab edukalt tõsta ka 30-40-minutilise trenniga, kusjuures erutus kestab kergemini poole tunni jooksul pärast treeningut.

Sageli ei ole aga seksist loobumise taga erinevused aja eelistuses, vaid emotsionaalsed probleemid. Sel juhul tuleks neist avatult rääkida, et probleemi tuumani jõuda. Kui te isekeskis ei saa hakkama, pöörduge paarinõustaja poole.