Need toidud on parimad rasvapõletajad läbi aegade

Munad

Munad on hea proteiini- ja kasulike rasvade allikas. Neil on võime hoida kõhu täis ja energia laes ning säilitada lihaseid samal ajal kui põletad rasvu.

Marjad

Marjad on kiudaineterikkad maiused ning aitavad rasvapõletusel ka isusid vähendada. Lisaks võtavad marjad taldrikul palju ruumi, mistõttu on silmale samuti meeldivad. Lisaks on värvikirevad vaarikad, mustikad ja murakad põletikuvastase toimega ning toetavad immuunsüsteemi.

Avokaado

Avokaadodes on head monoküllastamata rasvad ning suures koguses kiudaineid. See aitab hoida kõhu kauem täis. Lisaks saab avokaadodest kaaliumit, mis vähendab puhitustunnet ja vee kogunemist kehas. Küll aga suure kalorsuse tõttu on päevane soovitatav kogus kolmandik avokaadot. Kolmandik avokaadot sisaldab 200 kalorit.

Rasvased kalad

Lõhe, tuunikala, makrell - rasvane kala on suurepärane allikas, mis aitab ehitada lihast ja hoiab kõhu täis. 113-grammises lõhetükis on umbes 29 grammi proteiini, 9 grammi rasvu ning 200 kalorit. Rasvad seejuures on peamiselt kõik südamesõbralikud omega-3 rasvad, mis toetavad rasvapõletust ja vähendavad organismis põletikku.