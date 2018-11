8 kulunud väidet, mille peale toitumisnõustajad silmi pööritavad

«Sageli ütlevad inimesed, et «oh, ma käisin just spinningus, nüüd olen ma ühe sõõriku välja teeninud» või et «ma ei ole end üldse liigutanud, ma ei tohi midagi süüa». Sinu söögikogused ja treeningkoormus ei ole nagu pangakonto. Muidugi on söömine ja trenn omavahel seotud, kuid need ei liigu täpselt ühte rada pidi. Me treenime selleks, et keha oleks paremas toonuses, et meil oleks parem vaimne tervis, et sõpradega midagi koos teha, et lõbutseda, et tugevamaks saada. Mitte selleks, et me saaks rohkem süüa.» – toitumiskonsultant Monica Auslander Moreno