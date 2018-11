Tänapäevane muinasjutt: Mandy Moore räägib üllatavast kanalist, mis nad abikaasaga kokku viis

Eelmise aasta oktoobris paljastas Mandy Moore ajakirjale People antud intervjuus, et kõik sai alguse tema Instagrami postitusest. «Ma tegin pilti nende albumist ja postitasin selle Instagrami. Kuidagi Taylor märkas seda ja kirjutas mulle. Me hakkasime edasi-tagasi omavahel kirju vahetama, seejärel läksime kohtingule ja edasine on ajalugu. Aitäh, Instagram, et aitasid mul oma kihlatuga kohtuda!» sõnas Mandy toona.

Moore rääkis, et nende suhe kasvas läbi FaceTime'i kõnede. «Me veetsime tunde üksteisega FaceTime'is rääkides. Me armusime, enne kui olime üldse kätest kinni hoidnud või suudelnud või midagi sarnast teinud. See oli super,» vahendab Harper'sBazaar.