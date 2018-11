Pruut avastas nipi, mille abil soodsalt unistuste pulmad korraldada

28-aastane Hannah ja 26-aastane James taipasid, et neil pole piisavalt vahendeid, et pulmi pidada. 18 kuu jooksul veetis Hannah Alexander igapäevaselt tunde sotsiaalmeedias, otsides loosimänge, mis aitaks neil korraldada nende unistuste pulmad.

Hannahi sõnul tundsid lähedased muret, et ta veedab liiga palju aega loosimängudele, mis võivad osutuda pettuseks. Tagant järele suurt tööd ja sadu kampaaniaid meenutades oli see Hannahi arvates kõike seda väärt. Naine naerab, et see tekitas temas omajagu hasarti ning nüüd proovib ta võita kõigile jõulukinke.