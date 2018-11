Tähelepanu! Kui armastad kasutada hüaloroonhapet, väldi seda viga

Hüaloroonhappe seerum on küll hea niisutaja, aga võib vale kasutamise korral teha sulle karuteene. Tähele tuleks panna, et kui nahk ei ole piisavalt niisutatud ja õhk ümberringi on väga kuiv, nagu näiteks talvel, siis tõmbab hüaloroonhape niiskuse välja naha sügavamatest kihtidest ja tulemuseks on veelgi kuivem nahk kui enne.