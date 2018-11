Üllatav toit, mis rikub su une

Vürtsikas toit on organismile hea mitmel põhjusel. Üheks vürtsika toidu eeliseks on see, et paneb ainevahetuse kiiremini käima. Teisalt võib vürtsikas toit tekitada olukorra, mil passid keset ööd lakke või ärkad väsinult.

The International Journal of Psychophysiology avaldas uuringu, mille kohaselt vürtsikas toit võb tekitada uneprobleeme. Uurimus näitas, et pärast vürtsika toidu söömist veetsid inimesed kõigis une etappides vähem aega. See tähendab, et uni oli lühem ja rahutu, vahendab NY Times.