Sellist asja pole kuningakojas enne nähtud! Kubjas Meghan peksab alluvad juba kell 5 hommikul tööle

Paistab, et Sussexi hertsoginna on tõesti võtnud oma eesmärgiks teha asju rangelt oma joont ajades – ning seda kõike perekonnas, kus väga pühendunult protokolli järgitakse. Oma seismilise jõu ning Ameerika lääneranniku «get and go» suhtumisega on ta välja teeninud suisa hüüdnime Orkaan Meghan.

The Mail on Sunday kinnitab, et Meghan pole aega raisanud ning on tõsiselt tööle asunud. Kuninglikule perekonnale lähedalseisva isiku sõnul on Meghan üleval iga päev kell viis hommikul – sadagu või pussnuge. Tema range tööeetika on midagi, mida pole kuningakojas nähtud.

Samuti ei peatu tema ideed. Kuulu kohaselt saadab ta kuningakoja assistentidele korraga kuus-seitse sõnumit, mis täis ideid, kuidas tema rolli kõige paremini välja mängida ja kujundada. Lisaks avalikele esinemistele on ta väsimatult kulisside taga kohtunud tähtsate brittidega, et arutada heategevusi jms ettevõtmisi.

Just see seismiline muutus on tõenäoliselt põhjus, miks kuningakoja töötajate hulgas on viimasel ajal nõnda palju liikumist näha. Alles mõni aeg tagasi kuulsime, et tema isiklik assistent, keda teame vaid varjunime Melissa järgi, loobus töökohast. Samuti andis lahkumisavalduse paari erasekretär Samantha Cohen, palee uksest astus välja ka Harry parem käsi, Edward Lane Fox. Septembris ütles positsiooni üles PR-sekretär Katarina McKeever.