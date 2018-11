Üllatav kasutegur, mis vallalise staatusega kaasneb

Pew Research Centre ja Happify andmetel on aeg öelda hüvasti müüdile, et vallalisus on seotud üksindusega. Tuleb välja, et vallalistel naistel säilib oma vanemate, sugulaste ja sõpradega tugevam side kui nende abielus sookaaslastel.

Tihedamas suhtluses olles saavad vallalised naised suurema tõenäosusega teistelt abi ja on ka ise valmis aitama ning see on kasulik vaimsele tervisele.