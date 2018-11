Karolin Kuusik: vanad püksipaarid kapist välja! Teksapükste mood on muutumas

Uurisime moeloojalt ja stilistilt Karolin Kuusikult, milline teksamood on hetkel kõige moekam. Siinkohal on hea uudis kõigile teksade austajatele – moes on peaaegu kõik. Kuhugi ei ole kadunud pikalt populaarsed olnud skinny-teksad, aga üha popimad on 70ndate stiilis ülevalt kitsad ja alt laienevad püksid ning 80ndatel laineid löönud mom-teksad, mis vahepeal olid suuresti põlu all.

Skinny-teksad

Kitsad sinised teksad on iga naise garderoobi klassika. Alati moes ja lihtne sobitada erineva ülaosaga. «Tihti paljud kurvikamad naised kardavad kitsaid teksapükse kanda, kartes, et need teevad kogukamas. Tegelikult tasuks julgemalt katsetada ja proovida kitsaid pükse sobitada laiema ülaosaga. On see avaram kampsun või näiteks kimonolõikeline jakk,» soovitab Kuusik. Samuti sobivad kitsad teksad hästi erinevate pintsakutega ja nii saab kerge vaevaga kombineerida šiki kontori look’i. Kui juurde lisada veel kõrged kontsad, siis saab vabalt otse kontorist õhtusele üritusele minna ja ikka moodne välja näha.

Mom-teksad

Oma nimetuse said mom-teksad 90nendate lõpupoole, kui püksid enam nii trendikad ei olnud ja põhilised kandjad olid koduperenaised. Laiemad sirge lõikega teksapüksid ei ole liiga ümber ja tänu oma kõrgele pihale ning laiemale reieosale on need jalas väga mugavad. «Kui 90nendatel olid mom-teksad peamiselt keskealiste naiste pärusmaa, siis nüüd on lõige teinud jõulise comeback'i ja on iga trendika naise garderoobis aukohal. Laiemaid pükse saab hästi sobitada nii liibuvama ülaosaga, aga katsetada võib ka laiemate jakkide-pluusidega ning lõpptulemus on igati trendikas.»

Kui püksid ikka üldse kehakujuga ei sobi, siis trendikuse pärast neid kindlasti ostma ei peaks.

Alt laienevad teksad

Suvel tulid väga jõuliselt moodi 70nendate stiilis ülevalt kitsad ja alt laia sääreosaga teksapüksid. Kuusik ennustab sellele stiilile suurt populaarsust, nagu ka kivipesu mustrile. «Varsti kannavad kõik inimesed kivipesu mustrit,» on ta kindel. «Alt laienevate teksade puhul on üldiselt kaks varianti, sa kas armastad neid või vihkad. Kuid ma olen üsna veendunud, et tänavapildis muutuvad need üha rohkem nähtavaks.»

Meeste teksamood

Kuusiku sõnul hakkab mööda saama aeg, mil mehed ainult konservatiivseid sirgelõikelisi pükse kandsid. «Need ei kao ka kuhugi, aga mehed on üha julgemad ja moeteadlikumad ning mul on ainult hea meel näha, et tänavapildis on üha rohkem stiilseid mehi, kes ei põlga ära ka 90nendate stiilis laiema ülaosaga teksasid.» Samuti on meestemoes populaarsed värvilised teksad, mida on trendikas kombineerida teksatagiga, ja tähelepanu mehed, kui sa tahad eriti moodne olla, siis vali kindlasti karvase kraega tagi.

Kuid kas mood ja poes tehtavad valikud ka ühtivad? Teksapoe Levi’s stilisti Ave Tiitmaa sõnul ühtib. «Meie poodides on hetkel kõige populaarsem mudel 90ndate stiilis kõrge vöökohaga mom-teksad. Neid pükse ostetakse tõesti palju ja trend on ilmselgelt kitsalt laiema suunas muutunud. Ka meestemoes on laiad püksid üha populaarsemad,» ütles Tiitmaa.

Lee I Wrangler juhataja Martti Rõõmuse sõnul on neil hetkel kõige ostetumad endiselt skinny-teksad. «Võib öelda, et skinny ongi uus klassika, sest populaarne on see lõige olnud juba viimased 10 aastat. Kuid üha jõulisemalt tulevad peale kõrge ja kitsa ülaosaga ning avara sirge säärega teksad. Alt laienevate teksade osas veel olulist nõudluse kasvu sel hooajal veel märgata ei ole olnud. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on kõrge ülaosaga püksid Eesti naiste seas alati populaarsemad olnud, kuid nüüd, mil trend hakkab muutuma on kõrge ülaosaga püksid eriti populaarsed.»