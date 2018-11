Terapeudid hoiatavad: 10 küsimust, mida esimesel kohtingul vältida

1. Miks su eelmine suhe lõppes?

Nende küsimustega tuleks oodata kuni oled inimest juba natukene tundma õppinud. Vastasel juhul võib su kaaslasele jääda ründav või etteheitev mulje. Esimene kohting ei peaks valusatele mälestustele keskenduma, kirjutab HuffPost.

2. Miks sa veel vallaline oled?

Isegi kui mõtled seda küsimust positiivselt, viidates kaaslase kihvtile persoonile, ei pruugi tema seda nii mõista.

3. Kust sa tegelikult pärit oled?

See võib tunduda ohutu küsimusena, aga kui oled kohtingul teisest rassist inimesega, võib see küsimus tekitada kaaslases palju ebamugavust. Näiteks kui kaaslane ütleb, et on pärit Chicagost ja sina uurid tema tegelike juurde kohta, saadab see signaali justkui ei võiks ta Ameerikas sündinud olla.

4. Kui palju voodipartnereid sul on olnud?

See küsimus on esimesel kohtingul täiesti sobimatu, sest tegelikult pole see kellegi asi. Üleüledse peaks esimesel kohtumisel vältima seksi puudutavaid küsimusi, sest need võivad mõjuda solvavalt.

5. Kui palju sa teenid?

Kuigi esimesel kohtumisel on normaalne rääkida oma päevatööst, ei sobi küsida, kui suur on kaaslase palk. «Võid jätta endast kullakaevaja mulje,» hoiatab psühhoterapeut Tina Tessina. Isegi kui küsid seda puhtalt uudishimust, jätad endast siiski vale mulje.

6. Kuhu see suhe sinu meelest viib?

Kui kohting läheb hästi on normaalne loota, et kohtute tulevikus veelgi. Küll aga ei tohiks kaaslase käest esimesel korral küsida, kuhu ta loodab selle suhtega jõuda. «Pea meeles, et tegemist on esimese kohtinguga ja igasugune katse muuta esimene kohting pikaajaliseks suhteks jätab sinust meeleheitliku mulje,» sõnab pere- ja abieluterapeut Danny Gibson.

7. Milline on olnud sinu kõige piinlikum hetk?

Kui kohting läheb hästi, võib esimesel korral jutuks tulla palju põnevaid teemasid. Küll aga ei tasu eeldada, et kui sina oled valmis jagama oma kõige piinlikumat hetke, on seda ka su kaaslane. Meeles tasub pidada, et esimesel kohtingul eksisteerib selline asi nagu liigne informatsioon.

8. Kas sa lapsi tahad?

Kui laste saamine on sinu jaoks oluline, tuleb leida partner, kellel on sarnased vaated. On arusaadav, et sa ei taha aega raisata inimese peale, kes lapsi ei soovi, aga esimesel kohtingul selle küsimuse esitamine võib mõjuda meeleheitlikult.

9. Kas ma olen sinu jaoks atraktiivne?

Muidugi tahad sa, et oleksid oma kaaslase jaoks atraktiivne, aga kindlasti ei tasu selliseid küsimusi esimesel kohtumisel esitada. Võid jätta endast väga ebakindla mulje.

10. Kes su kuum sõber on?