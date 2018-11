Naine sai mehe petmist tõestavad kirjad vahetult enne abiellumist ja luges need tõotuste asemel ette

Šokis ja löödud Casey ei suutnud esialgu midagi teha. Kuigi truud sõbrad soovitasid tal pulmad ära jätta, oli ta liialt šokis, et midagi otsustada. «Iga sõna lõi nagu pussnuga minu südamesse ja pulmad olid vaid tundide kaugusel,» pihtis ta Whimnis. «Kuidas ma sain pulmad tühistada, kui kõik olid nii kaugelt kohale reisinud ja kõik oli makstud?» Järgmisel hommikul otsusta Casey, et päev läheb nii nagu planeeritud, kuid väikeste muudatustega.

«Täna jäävad pulmad ära,» ütles ta rahva ette jõudes. «Tuleb välja, et Alex ei ole see mees, kelleks ma teda pidasin.» Seejärel võttis ta buketi taha peidetud telefoni välja ja luges sealt ette mehe rõvedad salasõnumid teisele naisele.

Kahvatuks tõmbunud peigmees lahkus sõnatult kirikust. Casey pöördus külaliste poole öeldes, et ta armastab neid kõiki ja kuigi juhtus midagi kohutavat, on tal siiski hea meel, et sõbrad on sel hetkel temaga. «Täna ei ole pulmapidu, selle asemel tähistame ausust, tõelise armastuse leidmist ja oma südamele truuks jäämist ka siis, kui on valus.»