Sommeljee ja vehkleja Franc Vood: olen linnapoiss, kellest kasvas maakas

Antud juhul räägime diplomist, mis tõendab, et oled läbinud teatud kursuse. Turul on palju inimesi, kes töötavad sommeljeena, on seda aastaid teinud ilma, et nad oleksid mingisuguseid kursuseid läbinud. See on tunnistus. Mõni oskab juhilubadeta autoga sõita, kuid see on keelatud. Veiniga on samamoodi. Kes on end piisavalt ise harinud, võivad palju rohkem teada. Minu teadmised on tõesti väga väikesed ning saan sellest iga päev aina rohkem aru. Niipea, kui sellesse maailma sukeldusin, avastasin, et ägedaim osa on tutvuste baas. On au olla mõne teatud härrasmehe või proua seltskonnas teades, et too ongi see inimene, «härra või proua šampanja». Ma istun temaga ühes lauas! Me degusteerime ühesugust veini! Selle maailma nägemine on asja suurim rõõm. Pelgalt koolis käimine, selle asja õppimine pole nii palju väärt, kui annavad need inimesed, kes on otsustanud selle enda elukutseks teha.

Kõigepealt, kuidas ma vehklema hakkasin? Liitusin korporatsiooniga ja kuulsin esimesel semestril juttu, et on olemas selline sport nagu akadeemiline vehklemine, millega vaikselt tegutsetakse. Tal on kindel huviring. Selle kohta, mis ta täpsemalt on, on infot äärmiselt raske leida. Siis läksin trenni. Kõigepealt oli hirm relva seista. Esimese trenni lõpuks sain aru, et see pole tegelikult mitte midagi hullu. Hirmutundest tuleb üle saada ja lihtsalt pihta hakata. Sealt hakkas see meeldima, hakkasin trennides käima ja nägin, et mul on arengut ja postuuri, et olla vehkleja. Üks kunagine treener on isegi lätlastele öelnud, et nad jälgiks minu postuuri: «Ta seisab nagu mingisugune saksa ohvitser. Vaata tema liigutusi, nii elegantsed, kaarjad.» See loomulikult meelitab asja kaasa tegema, eriti kui mul on vasakukäelisena antud jumala poolt tehnika mõttes kõigi paremakäeliste ees eelis. Nad on harjunud võitlema paremakäelistega. See kõik innustab. Paraku on tõsiasi, et minu töö on õhtuse iseloomuga ja trennid toimuvad õhtuti. Proovin igal võimalikul hetkel vehklemisega tegeleda. Käin üksi harjutamas ja trenni tegemas. Et kellegi teisega vehelda, tuleb prioriteete paika seada. Käin 4-5 päeva nädalas tööl, pühapäevad on vabad, ühel päeval käin Tallinnas koolitusel. Nendega, kes ülikoolis käivad, meil ajad ei klapi. Tahaksin kunagi ka tavalist sportvehklemist katsetada. Kui Tartus Saablikoolis veel trennid toimusid, õppisin aasta Kesk-Euroopa ratsaväe saablitehnikat ehk ratsaväe mõõga vehklema. See on eraldi Ungarist pärit koolkond, mis on ehitatud lihtsatele printsiipidele. Põhimõte on, et üks lõige võrdub üks tapmine. Selles koolis õpetati ka akadeemilist poolt, millega võis ka võistlustel käia. Nii sõjalise kui ka akadeemilise tehnika õppijad said võistelda, kuid akadeemilisele poolele sõjalist tehnikat ei tohtinud õpetada. Ja teatud sõjalisi võtteid ei tohtinud võistlustel kasutada, sest need on liiga ohtlikud. Ratsaväe mõõk on natukese kaardus mõõk väikese käepidemega. Seda kasutab hobuse seljas ratsutav sõdur. Filmidest on kindlasti nähtud midagi sarnast. Käisin Ungari koolkonna trennides, kuni need kestsid. Tohutu arengupotentsiaaliga asi.