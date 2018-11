8 toiduainet, mis kingivad valgemad hambad

Jogurt sisaldab rohkelt kaltsiumi ja on oluline tervete hammaste heaks. «Kaltsiumirikkad toidud tugevdavad hambaemaili ehk hamba pealmist kihti, mis tagab ka hammaste valge väljanägemise,» sõnab kosmeetilise hambaraviga tegelev Timothy Chase. Maitsestamata jogurt sisaldab ka fosforit, mis aitab kaltsiumil paremini mõjuda.

Õunad on parimad looduslikud asendajad hambaharjale. Krõmpsuv tekstuur aitab hambaid katust puhastada. «Õuna närimine soodustab sülje eritumist, mis omakorda aitab takistada hambakatu teket,» ütleb toitumisspetsialist Sandra Moldovan.

Piim on üks suurimaid kaltsiumi- ja fosforiallikaid. Meeles tuleks pidada, et piima mineraalainete sisaldus suureneb rasvasisalduse vähenedes. Kasulik on tarbida madala rasvasisaldusega piima.