Retseptisoovitsu: läätse-kinoakotletid salatiga

Viska läätsed ning kinoa potti, lisa suts soola ning kata need keeva veega nii, et vesi ulatub umbes 2 sõrme võrra teradest kõrgemale. Keeda pehmeks (läheb umbes 20 minutit), vahepeal kontrolli, ega vesi pole otsa saanud. Kui on, siis lisa juurde. Tekkima peab selline pudrutaoline mass.