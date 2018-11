Personaaltreeneri retseptisoovitus: veise-köögivilja tšilli, mis viib keele alla

Kelner pani inimestele südamele ka seda, et tegelikult ei tee ükski toiduaine paksuks. Mitte ükski! Isegi mitte suhkur. «Võti on selles, et kõike tuleb tarbida mõõdukalt. Tihtipeale kipume aga liialdama – nii suhkru kui ka rasvaste toitudega. Toitumises on vaja leida tasakaal,» avaldas Kelner lihtsa tõe.